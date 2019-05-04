Під Чернівцями мати і син побили поліцейського за заборону палити цигарки

У Чернівецькій області 17-річний хлопець і його мати побили співробітника поліції за зауваження не палити в громадському місці.

Зазначається, що інцидент стався 3 травня в селищі міського типу Кельменці. Під час виконання своїх службових обов’язків двоє дільничних офіцерів поліції помітили біля центральної районної лікарні 17-річного місцевого жителя, який курив сигарети. Щоб припинити порушення заборони куріння в громадському місці, поліцейські зробили хлопцеві зауваження і він припинив курити.

Через деякий час курець разом із 36-річною матір’ю підійшли до одного з дільничних і почали нецензурно лаятися. При цьому хлопець напав ззаду на поліцейського, а жінка почала наносити удари руками по голові. В результаті поліцейський отримав травму лівої половини обличчя і м’яких тканин потилиці.

За фактом нападу на дільничного розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Підліткові і його матері загрожує до 5 років позбавлення волі.