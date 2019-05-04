Трамп упевнений, що з Путіним і РФ можливі “чудові” стосунки

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з президентом РФ Володимиром Путіним дає “потенціал для чудових стосунків” з Росією.

Таку думку Трамп висловив у своєму Твіттері 4 травня, коментуючи бесіду, що відбулася напередодні.

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“Дуже гарна телефонна розмова відбулася вчора з президентом Росії. Величезний потенціал для хороших/чудових стосунків з Росією, попри те, що ви читаєте і бачите у Fake News Media”, – заявив Трамп.

“Світ може стати краще і безпечніше. Це добре”, – додав він.

Джерело – Українська правда