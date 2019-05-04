Зеленський готує “кілька ходів” у відповідь на паспорти РФ для жителів ОРДЛО

Новообраний президент України Володимир Зеленський заявляє про підготовку «кількох ходів» у відповідь на ініціативи Росії щодо паспортизації жителів окупованої частини Донбасу.

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Про це він повідомив журналістам, відповідаючи на запитання, чи має він пропозиції до парламенту стосовно ініціатив Росії з видачі російських паспортів мешканцям ОРЛДО. «Готуємо. У нас є кілька ходів, скажімо так. В цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними – такими, як є ми, молоді. Тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо», – зазначив Зеленський.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу. 27 квітня Путін заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не тільки тих, які живуть на окупованих територіях Донбасу.

29 і 30 квітня у Ростовській області відкрилися два центри видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської та Донецької областей. 1 травня Путін підписав указ, яким спростив порядок отримання російського громадянства для окремих категорій громадян України. Право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку, зокрема, отримали громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, а також особи без громадянства, які народилися та постійно проживали на території Криму й виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, чоловіки (дружини) та батьки.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їхні негативні наслідки. У відомстві наголошують, що нормативно-правові акти РФ, як попередні, так і майбутні, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб, були, є та будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною.

Джерело – unian