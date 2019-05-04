Ідеальний кандидат: експерти назвали кращого претендента на посаду голови комітету Нацтелерадіо

Звільнену посаду може зайняти відомий артист.

В суботу 4 травня стало відомо, що голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку, заяву було розміщено на сайті Нацради. Артеменко повідомив, що залишив посаду через закінчення терміну повноважень, які, до речі, завершуються тільки через два місяці.

Одразу ж після офіційного «відходу» Артеменко почалися дискусії з приводу того, хто може зайняти посаду в. о. голови і в майбутньому, власне, пост голови Нацради. Так, багато експерти і політологи зійшлися на думці, що найкраще з посадою може впорається популярний український шоумен і продюсер Сергій Сивохо. На їхню думку, телеведучий має достатньо знань і досвіду у сфері українського теле – і радіомовлення, а також володіє унікальною чутливістю і беззаперечної відповідальністю у справах, які стосуються управління чим-небудь». Це стосується його власних авторських передач на телебаченні та продюсування «Мега-радіо».

«Сергій Сивохо, який не перестає вражати українців ще з нульових (згадайте його легендарне шоу «Прихована камера»), продовжує тримати глядача біля екрану. І це не тільки про чарівність і хорошу акторську гру. Сивохо — дуже продуманий стратег, і як підприємець, від кірки до кірки знає систему теле – і радіомовлення, він теж досяг успіху. Його «МегаРадио» роками було в українських «мовних» топах — з цього випливає, що його продюсерські технології реально працюють. Як людина, яка не з чуток знає про всіх механізмах величезною теле – радиомашины, на місці голови Нацради він буде почувати себе більш ніж впевнено. А його народність, близькість до глядача, відсутність зайвого пафосу і незаангажованість у цій справі будуть тільки на руку», — вважає експерт.

Зазначимо, Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року в Донецьку. Брав участь в командах КВК. Грав у різних популярних в Україні телепрограмах: «Моя хата скраю», «Шоу довгоносиків», «Прихована камера» і тд. У 1990 році отримав нагороду як кращий шоумен. Крім цього, продюсував шоу «Хвора різниця по-українськи» і «МегаРадио», а якому є співзасновником, а також був на ньому був радіоведучим, член журі шоу «Ліга Сміху».