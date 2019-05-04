Супрун розповіла про вплив замінників цукру на організм: що потрібно знати

Супрун порадила, що робити, якщо навіть мед і коричневий цукор не такі вже й корисні.

Часто цукор замінюють медом, патокою, фруктозою, коричневим цукром, кленовим або навіть сиропом агави. Мовляв, вони корисні, тому що натуральні, пише УНІАН.

Але надмірне споживання, наприклад, фруктози може викликати здуття і хронічні захворювання, серед яких — діабет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє в. о. голови Моз України Уляна Супрун. Крім того, фруктозу в нашому організмі може перетравлювати тільки печінку. Якщо ж цього цукру забагато — печінка перетворює його в жир.

Часто цукор замінюють медом, патокою, фруктозою, коричневим цукром, кленовим або навіть сиропом агави

Замінити білий цукор часто пропонують коричневим тростинним, який може здаватися менш солодким, але його додають в чай, поки не стане солодко.

«Мед не краще інших джерел простих вуглеводів. Він так полюбився і надійно закріпився на наших кухнях, тому що довгий час просто не мав альтернатив. Людство довго могло насолоджуватися тільки медом і патокою, які, крім того, були ще й дорогими. Мед дає швидкий заряд енергії виснаженому людині.

Мед дає швидкий заряд енергії виснаженому людині

І дійсно дослідження довели, що швидкі вуглеводи корисні у разі вірусної інфекції. Такий цукровий заряд ми отримуємо, з’ївши морозиво або вівсянку з сиропом або випивши чай з цукром», — пише Супрун. Також вона розкритикувала солодкі газовані напої, які містять мальтдекстрозу — цукор, отриманий з крохмалю.

Він дешевий і шкідливий, як і всі прості цукри, які миттєво підвищують рівень глюкози в крові. Систематичне споживання солодких напоїв збільшує ризик ожиріння і діабету. Тому виконуюча обов’язки голови Моз порадила, що робити, якщо навіть мед і коричневий цукор не такі вже й корисні:

— привчайте себе до несолодким смакам Відмовтеся від солодких чаю і кави, не підсолоджувати нічим млинці і вівсянку. Краще додайте трохи ягід або пару шматочків банана. Клітковина зменшує глікемічний індекс страви, хоч глікемічна навантаження не змінюється. Так ви не наберете зайву вагу, а ще заощадите купу грошей на кленових сиропах і лікуванні зубів;

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— гідна альтернатива цукру, меду і сиропам — фрукти Звичайно, вони теж містять багато фруктози, але ще й — вітаміни, актиоксиданты, клітковину і багато води. Є фрукти на десерт — хороша ідея. Адже вони містять ще і волокна, які краще насичують організм і допомагають залишатися ситими протягом дня;

— якщо ж фруктів мало і хочеться чогось солодкого, вибирайте чорний шоколад або горіхи. Вони також можуть замінити шкідливі тістечка і батончики.

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