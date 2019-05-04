Спецназ у Києві затримав покупця антикварного годинника, який вдарив ножем у шию продавця

У Києві на Печерську місцевий житель, який розмістив оголошення в інтернеті про продаж годин став жертвою грабіжника.

Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Матросова стався розбійний напад на місцевого жителя. На виклик прибули працівники полку поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подія.

Як з’ясувалося, потерпілий розмістив оголошення про продаж антикварних годинників вартістю 1000 доларів США. Незабаром продавцю подзвонив хлопець, якого зацікавив товар, тому чоловіки домовилися про зустріч.

«Покупець» подивився на годинник і напав на чоловіка з ножем. Злочинець завдав потерпілому удар ножем в шию і намагався забрати товар, однак, злякався і втік з місця скоєння злочину. Постраждалий був госпіталізований.

По оперативності співробітники полку поліції особливого призначення №2 за кілька хвилин затримали чоловіка, схожого за описом.

Нападником виявився 18-річний місцевий житель, на його одязі були сліди крові. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нього ніж. Фігурант був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.