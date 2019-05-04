У Донецькій області бойовик «ДНР» здався українським правоохоронцям

У поліцію Бахмута звернувся 22-річний учасник незаконних збройних формувань, який перейшов на бік терористів ще в червні 2014 році, коли йому було 17 років. Тоді хлопець збирався допомагати «будувати ” русский мир», але за кілька місяців після звільнення північних міст Донецької області, він злякався і втік від окупантів.

Незабаром юнак знову вирішив приєднатися до бойовиків і в серпні 2014 року поїхав в окупований Донецьк. У складі батальйону «ДНР» він охороняв місцеве адмінбудівлю. Коли на території аеропорту почалися бойові дії, хлопець знову втік від окупантів.

Хлопець вирішив здатися українським правоохоронцям після того, як в ЗМІ дізнався про можливість звільнитися від кримінальної відповідальності. Правоохоронці перевірять, чи не причетний чоловік до тяжких злочинів проти мирного населення і, можливо, звільнять його від покарання.