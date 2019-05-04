Латвія відзначає день відновлення незалежності від СРСР

Латвія 4 травня відзначає день відновлення незалежності від СРСР. Відповідну декларацію у 1990 році прийняли депутати Верховної ради Латвійської РСР. У Латвії цю дату також називають другим днем народження країни.

Протягом усього дня в столиці Латвії Ризі і в інших містах країни проходять святкові заходи, концерти і виставки.

У Екабпилсе пройшов військовий парад з участю військовослужбовців країн НАТО. У ньому взяв участь президент Раймонд Вейонис. У своєму виступі він подякував союзників, які разом з латвійськими солдатами захищають державу, і закликав берегти завойовану незалежність.