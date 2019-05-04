Лідери найбільших фракцій не захотіли зустрічатися з Зеленським

Лідери двох найбільших фракцій у Верховній Раді — «БПП» і «Народний фронт» не з’явилися на зустріч з обраним президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив нардеп з фракції «НФ» Андрій Левус.

Левус повідомив, що замість голови фракції БПП Артура Герасимова на першу зустріч з’явився народний депутат Олександр Черненко. Замість голови фракції «НФ» Максима Бурбака з’явився перший заступник голови фракції Андрій Тетерук замість з Антоном Геращенко

Фракцію «Самопоміч» представляв її лідер Олег Березюк, «Оппоблок» — Вадим Новинський. Також на зустріч прийшов співголова депутатської групи «Відродження» Віктор Бондар. Замість Юлії Тимошенко, фракцію «Батьківщина» представляв Іван Крулько.

Зустріч проігнорувала фракція «Радикальної партії». Її лідер Олег Ляшко на своїй сторінці в facebook пояснив це тим, що йому не цікавий питання інавгурації.

Ляшко додав, що якщо Зеленський хоче з ним зустрітися — у нього є його номер.

«Головна тема нашої майбутньої особистої бесіди — це не дата інавгурації, а три ключових запитання: як він відновить світ в Україні, як він відновить економіку, як він подолає бідність українців. Інші питання мене не цікавлять», — заявив Ляшко.

Володимир Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня. На зустрічі до спільного знаменника не прийшли і вирішили це питання вирішити під час засідання Верховної Ради 14 травня.

У той же час Олег Ляшко і народний депутата БПП Володимир Ар’єв пишуть, що 19 травня — День пам’яті жертв політичних репресій. Вони вважають, що в цей день неприпустимо святкувати і влаштовувати урочистості.