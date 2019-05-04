У Києві заступник голови РДА змушував комунальників робити ремонт власної квартири

“Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2018 року чиновник залучав працівників підпорядкованого комунального підприємства до проведення ремонтних робіт у власній квартирі.

З метою мотивації підлеглих останнім нараховували додаткові виплати шляхом безпідставного завищення кількості відпрацьованих робочих годин. Про що робилися відповідні записи в табелях обліку робочого часу. Як результат, було безпідставно витрачено бюджетні кошти”, – повідомляють у прес-службі Нацполиции.

В ході обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконну діяльність посадових осіб, фальсифіковані табелі, “чорнові” запису.

2 травня заступник голови РДА було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також двом чиновникам комунального підприємства по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.