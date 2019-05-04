У Зеленського заявили про проблеми з-за індексації пенсій

Індексація пенсій перед президентськими виборами призвела до колосального дефіциту Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування.

Про це заявив радник майбутнього президента Володимира Зеленського з податкових питань Данило Гетманцев.

«[Індексація пенсій] сильно ускладнила проблему недофінансування соціальних фондів. Я не кажу, що не треба індексувати пенсії, дуже треба, але не «під вибори». Тепер є колосальний дефіцит [Пенсійного] фонду, дефіцит Фонду соціального страхування. Ось у мене в серпні народився син, а декретні ми отримали в березні», — розповів він.

Гетманцев повідомив, що перед виборами змінили перерозподіл ЄСВ і з Фонду соціального страхування перенесли частина відрахувань на пенсійні виплати.

«І за рахунок цього тепер за три місяці повинні за лікарняні, декретні… 1,6 мільярда заборгованість Фонду соціального страхування перед підприємствами. Хіба що інвалідам платять вчасно, тому що це дуже організована група, що якщо що не так, відразу приходить до Реве розбиратися», — заявив він.

«В цілому ці фонди знаходяться в жалюгідному стані і говорити, що завтра ми перейдемо на дворівневу пенсійну систему, на реальне пенсійне страхування — не доводиться, але ми чітко усвідомлюємо, що ми повинні це зробити протягом 5 років», — додав радник Зеленського.