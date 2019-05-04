В Киеве пройдет марш за легализацию медицинского каннабиса

Основное требование акции – законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса

В Киеве 18 мая пройдет Конопляный марш свободы, участники которого будут требовать легализации использования марихуаны в медицине и науке в Украине. Об этом сообщается на странице акции в Facebook.

Участники марша соберутся в 12:00 под Верховной Радой.

Основное требование акции – законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса.

Также активисты выступают за создание надлежащих условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью создания лекарственных средств или протоколов лечения.

Кроме того, организаторы марша считают необходимым урегулировать вопрос легального оборота продуктов, содержащих каннабиноиды, в том числе больными лицами, которые их применяют исключительно в собственных медицинских целях по назначению врача и без цели сбыта.

Ранее и.о министра министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице подробно объяснила, почему каннабис эффективен в медицине и при каких заболеваниях он применяется.

В марте петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей.

Источник – liga