Геращенко розповіла про головні теми зустрічі з новообраним президентом

Володимир Зеленський зустрівся 4 травня з нардепами. Про головні теми зустрічі повідомила на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Новообраний президент звернувся з ініціативою провести інавгурацію 19 травня. Більшість керівників фракцій, присутніх на зустрічі, підкреслили, що донесуть цю позицію до своїх колег, а відповідні рішення будуть прийматися на засіданні фракцій 13-14 травня.

«Як я і прогнозував в коментарі журналістам раніше, 14 травня ВР оперативно проголосує постанову, в якій буде визначена офіційна дата інавгурації. Точну дату поки не назву, її все ж має визначити парламент, і проголосувати. Все відбудеться в суворій відповідності із законом та в установлені законом терміни. В цілому, зустріч пройшла у конструктивній атмосфері», – написала Геращенко. За її словами, під час зустрічі депутати з інших фракцій піднімали питання ставлення новообраного президента до виборчої системи (мажоритарка чи голосування за відкритими списками), можливостей розпуску парламенту, законів про імпічмент та ТСК, інше.

«Я зосередилася на ключовий для мене теми зовнішньої політики і зовнішньої агресії РФ проти України. Підкреслила, що першим викликом для нової команди стане червень, коли в ЄС будуть дискусії щодо продовження санкцій і важливо домогтися їх пролонгації», – зазначила Геращенко.