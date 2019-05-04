На зустрічі Зеленського у Раді обговорювалися відразу три дати інавгурації — Тетерук

Під час зустрічі новообраного президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій у Раді обговорювалися три можливі дати інавгурації Зеленського.

Про це 4 травня на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп від «Народного фронту» Андрій Тетерук.

«Обговорювалися різні можливі дати, такі як 19 і 28 травня і навіть 1 червня», — написав Тетерук.

Він також заявив від «Народного Фронту», що «ми поважаємо вибір українського народу, всі пропозиції, які будуть посилювати сектор безпеки, враховуючи загрози і агресію Росії, ми готові розглядати і підтримувати». «Це стосується і дій з придбання членства в ЄС і НАТО. Ми над цим працювали якісно 5 років і ця робота повинна тільки посилюватися», — написав нардеп.

За його словами, 13 травня відбудеться засідання фракції, на якому буде обговорюватися «найкраща дата» проведення інавгурації. Він обіцяє, що вже у вівторок, 14 травня фракція проголосує за постанову ВР, яке буде визначати цю дату.