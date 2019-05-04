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Конфлікт на дискотеці: На Закарпатті копи розслідують бійку між селами

04.05.2019

Слідчі Тячівського відділення поліції Закарпаття порушили кримінальне провадження за фактом хуліганства в селі Усть-Чорна. Поліцейські з’ясовують причини та обставини масової бійки між мешканцями району, повідомила прес-служба обласної поліції.

Про груповий бійці 30 квітня о 23:41 поліцію повідомили місцеві жителі. Відомо про одного потерпілого, який з травмами середнього ступеня важкості перебуває в лікарні.

У той же час «Закарпаття онлайн» повідомило, що озброєні чоловіки відвідали не тільки Усть-Чорну, але і до селище Лопухів, Російське Мокре і Німецьке Мокре, щоб покарати селян за образу на дискотеці напередодні.

У бійці постраждали сім чоловіків, вони написали заяви в поліцію. Один чоловік перебуває у лікарні у вкрай важкому стані. Свідоцтво у постраждалого працівники поліції ще не брали.

Подія, яка спровокувала інцидент, сталося в ніч на 29 квітня на сільській дискотеці в Російській Мокрому. Там між місцевими та гостями з селища Дубове сталася бійка. А на наступний вечір, близько 10:00, скривджені привели в Російське Мокре і навколишні села підмогу – і пішли шукати своїх кривдників. За словами місцевих жителів, банда чіплялася до людей на вулиці, які зустрічалися на шляху, і знищували їх майно. Чоловіки застосовували біти, гумові палиці, кастети.

«Наряд Нацполиции прибув тільки через кілька годин після виклику, а на сьогоднішнє зібрання, на яке ми їх запрошували, прибув лише один співробітник, коли ми вже розходилися», – розповів ЗМІ один з жителів Російської Мокрого.

Жителі зафіксували звернення до керівництва Нацполиции області, в якому вказали перелік упізнаних ними нападників і транспортних засобів, на яких вони прибули.

«Є інформація, що підозрювані почали виїжджати за кордон. Тому ми боїмося, що вони підуть від правосуддя. Поліція з нами на контакт не йде », – обурився селянин.

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Як повідомила прес-служба поліції, правоохоронцями за фактом фактом хуліганських дій порушено чотири кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз майже всі особи, причетні до злочину, встановлені. Призначено низку необхідних експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення, опитують свідків події. Слідство по справі триває.

 

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