Разюче, що спалах кору трапилася в Україні — країні з такими розумними людьми, — заступник голови Мінохоронздоров’я США Джиро

Заступник міністра охорони здоров’я США Брет Джиро прокоментував поширеність кору в Україні, висловивши своє здивування кількістю хворих — «це як в слаборозвиненій країні».

Про це він заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Ми знаємо, що в Україні найбільша спалах у світі — 72 тисячі випадків за останні 12 місяців», — зазначив Джиро.

«Мене вражає, що це сталося в країні з такими розумними людьми, які можуть багато чого запропонувати, в них новітні технології. І щоб 72 тисячі випадків, як у слаборозвиненій країні. Мені дуже сумно навіть думати про тих дітей, які страждають або потрапляють до лікарні, у яких набрякає мозок. Які можуть померти від хвороби, яку можна запобігти», — додав він.

На питання, чи правда, що в США кір привезли люди зі Східної Європи, зокрема України, Брет Джиро сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати.

«Але ми знаємо, що випадки кору в США відбуваються від невакцинованих людей з тих країн, де кір дуже поширена», — сказав Джиро.

Представник американського Моз також прокоментував діяльність виконуючою обов’язки керівника МОЗ Уляни Супрун, назвавши її «добре підготовленою спеціалісткою».