Зеленський в листі спікеру Ради Парубію наполіг на інавгурації 19 травня. Документ

Новообраний президент України Володимир Зеленський написав листа голові Верховної Ради Андрію Парубію, в якому запропонував провести церемонію інавгурації 19 травня. Про це написав на своїй сторінці в Facebook ввечері в суботу.

«Вважаю, що інавгурація має відбутися 19 травня. Саме на цій даті я наполягав і на сьогоднішній зустрічі з головами парламентських фракцій. Саме про 19 травня писав у листі до голови Верховної Ради Андрію Парубію. Сподіваюся, що народні депутати підтримають наші пропозиції на своєму засіданні 14 травня, адже нам потрібно працювати. Зокрема і з парламентом. Визначеність вкрай важлива і для народу України і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості, і для мене особисто», — написав Зеленський.

Скріншот: Facebook/Володимир Зеленський

У листі обраний глава держави нагадав Парубію, що 30 квітня ЦВК офіційно оголосив результати другого туру виборів. А також, що відповідно до п. 2 ст. 165 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» дата і час церемонії повинні призначатися парламентом за згодою новообраного президента.

«В умовах зовнішньої агресії для нашої країни надзвичайно важливо уникнути «вакууму влади» та забезпечити якнайшвидше набуття повноважень новообраним Президентом України. У зв’язку з цим, пропоную провести урочисте засідання Верховної Ради України для складення присяги на вірність українському народові 19 травня 2019 року», — йдеться в документі.

Скріншот: Facebook/Володимир Зеленський