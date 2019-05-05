Відповідь Зеленського на паспорти РФ: у Держдумі висунули ультиматум

У Держдумі РФ захотіли, що обраний президент України Володимир Зеленський не шукав креативних рішень у зв’язку з видачею російських паспортів на Донбасі.

«Найбільш креативне було б, якщо б вони відвели війська. Дали можливість провести вибори. І амністували всіх на всіх, як це заявлялося. Одним словом, виконали все, що наказано Мінськими угодами і навели б світ. Ось це було б дуже креативно. А якщо він буде креативничати, маючи на увазі свою колишню професію, це йому потрібно залишити в минулому, звичайно», – повідомив російський депутат.