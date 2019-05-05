На Алтаї лікар відмовився приймати пенсіонера, порадивши «викликати попа»

У Новоалтайске лікар міської лікарні імені Л. Я. Литвиненко відмовився приймати 68-річного чоловіка у важкому стані, порадивши йому «викликати попа». СК проводить перевірку інциденту.

Чоловік відчув себе погано 2 травня, почав кашляти кров’ю і задихатися, розповіла місцевому виданню «Толк» його внучка Ксенія. Швидка допомога поставила чоловікові кровевосстанавливающий укол і рекомендувала термінову госпіталізацію. Близькі відразу відвезли чоловіка в міську лікарню, де до них викликали чергового хірурга. За словами внучки, лікар розмовляв з ними грубо.

«У підсумку він сказав, що взагалі дідуся дивитися не буде, щоб ми „викликали попа“», — розповіла онука потерпілого.

Через 40 хвилин з реанімації прийшов інший лікар, пенсіонеру зробили рентген-знімок, після чого поклали в реанімацію. Зі слів рідних, у нього діагностовано проривна виразка з внутрішньою кровотечею, потрібна відкачування крові з легень. Наразі стан чоловіка оцінюється як важкий.

СУ СКР по Алтайському краю проводить дослідчу перевірку.