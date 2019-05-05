Російських туристів не випускають з Монголії через карантин по бубонної чуми

Туристи з Росії не можуть покинути Монголію через карантин по бубонної чуми. У провінції Баян-Улгий знаходяться 17 росіян.

«Другого числа ми отримали інформацію в МЗС Монголії про те, що були зафіксовані випадки зараження чумою, дві людини вжили в їжу тарбагана (бабак. — прим. ред.), який є рознощиком чуми. […] Ми сподіваємося, що все буде в порядку і карантин буде скасований», — сказала прес-аташе російського посольства Ксенія Панкова, яку цитує РІА

З російськими туристами все в порядку. Інформація про інших хворих не надходила. Посольство рекомендує не відвідувати цей регіон Монголії, поки ситуація не буде врегульована остаточно. Карантин діє по 6 травня.