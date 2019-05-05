Польща, Чехія, Угорщина видобувають 8 мільйонів барелів нафтових запасів

Угорщина, Польща та Чеська Республіка випускають в загальній складності 8 мільйонів барелів зі своїх стратегічних запасів нафти , щоб нафтопереробні заводи працюють після забруднена сирої змусила закриття трубопроводу Дружба , що перевозив нафту з Росії споживачам в Європі, галузеві джерела повідомив Reuters на п’ятниця.

Минулого тижня кілька країн, включаючи Польщу, перекрили потік російської сирої нафти по трубопроводу Дружба з пропускною здатністю 1 мільйон барелів у добу після виявлення слідів забруднення. Масло було забруднено органічним хлором, речовиною, що використовуються при видобутку нафти для підвищення продуктивності, але небезпечним у великих кількостях для нафтопереробного устаткування. Було виявлено, що кількість хімічної речовини знаходяться на рівнях, що значно перевищують максимально допустиму кількість.

За словами російського оператора нафтопроводу «Транснефть», зіпсована нафту, яка йшла нафтопроводом “Дружба” з Росії до клієнтів в Європі, була « навмисно забруднена » на приватному терміналі.

Раніше на цьому тижні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що Польща використала свої запаси на випадок надзвичайної ситуації, щоб забезпечити роботу ключових нафтопереробних заводів.

Міністерство енергетики Польщі прийняло рішення випустити 500 000 тонн нафти зі своїх стратегічних запасів 26 квітня і ще 300 000 тонн – 30 квітня, повідомила прес-секретар агентства в четвер прес-секретар міністерства .

За словами прес-секретаря міністерства енергетики, тепер польські переробники PKN Orlen і Lotos повинні вирішити, коли використовувати ці запаси і скільки з них витягти.

Зупинка трубопроводу в Дружбі також вплинула на поставки до Німеччини і Словаччини, але ці дві країни ще не вирішили, чи будуть вони використовувати свої запаси на випадок надзвичайних ситуацій.

Наприкінці минулого тижня Росія заявила, що очікує, що трубопровід “Дружба” повернеться до нормальних поставок протягом двох тижнів, в той час як державна нафтова компанія Білорусі “Белнефтехим” заявила в четвер, що нафта, відповідна стандартам, надійшла по трубопроводу “Дружба” у Білорусь. кордон з росією 2 травня.