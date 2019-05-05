«Треба негайно розпустити Раду!»: блогер заявив, що Розенблат з БПП підтримав Зеленського

Найбільше мене смішать політичні діячі типу Розенблата, які зараз у всю розповідають про те, що треба призначити дату інавгурації ту, яку хоче новообраний президент.

Природно, для того, щоб він мав можливість розпустити парламент. Про це у своєму блозі пише український блогер з ніком Mason Lemberg.

Він зазначає, що ці люди щиро сподіваються, що завдяки такому подхалимажу залишаться при владі, знову потраплять у Верховну Раду. Вони сподіваються після того, як повз другого туру пролетіла Юлія Тимошенко, якій Зеленський обіцяв поступитися місцем.

Блогер підкреслює, це унікальні ідіоти, по-іншому таких політиків не назвеш, які на хвилі хайпи замість того, щоб перечекати цю хвилю, думають, що можуть самостійно подолати цунамі ідіотизму. Це повною мірою стосується також львівського реформатора Андрія Садового, тому що тепер ніхто не повірить в його реформаторську команду, а в реформаторську команду Зеленського – повірять