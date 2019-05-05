Черкаський журналіст Комарів після побиття впав у кому

Черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня, після операції впавши в кому.

«Вадима Комарова прооперували. Він у комі. У нас 7 днів», — написав він у Facebook.

Нагадаємо, Комарова побили зранку 4 травня в центрі Черкас.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисне тяжкого тілесного ушкодження.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в коментарі Громадському заявивши, що пов’язаність язує напад на Комарова з його професійною діяльністю, спираючись на відгуки черкаських колег.

Голова НСЖУ описує Комарова скоріше як громадянського журналіста, який періодично співпрацював зі ЗМІ.

«Він постійно критикував, був першим, хто висвітлював протест у місцевій колонії, вів трансляції на своїй сторінці», — зазначив Томіленко.

«Незручні питання могли спровокувати такий напад», — додав він.