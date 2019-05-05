Повінь – зміна системи

Menu
Close

Українці вийдуть під верховну Раду «стимулювати» нардепів, щоб ті призначили інавгурацію Зеленського на 19 травня

05.05.2019

Володимир Зеленський, обраний президент України, наполягає на тому, що інавгурація має відбутися 19 травня. У цей день Україна вшановує пам’ять жертв політичних репресій.

Після зустрічі з представниками фракцій Зеленський написав на своїй сторінці в facebook, що його позиція по 19 травня залишається незмінною. Також він опублікував заяву до спікера Верховної Ради в якому попередив про «вакуум влади».

«В умовах зовнішньої агресії для нашої країни надзвичайно важливо уникнути «вакууму влади» та забезпечити швидке набуття повноважень новообраним президентом України». … Пропоную провести урочисте засідання для прийняття присяги 19 травня», — йдеться в листі.

Обраний президент України сподівається, що 14 травня народні обранці підтримають його пропозицію, «адже нам потрібно працювати, в тому числі і з парламентом».

Зеленський додав, що визначеність з датою урочистості важлива для народу України та іноземних партнерів, які планують взяти участь у заході.

У той же час голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що 19 травня — «вкрай невдала дата для інаугурації». Так як з 2007 року в цей день вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

За словами В’ятровича в цей траурний день обмежені урочисті заходи та телеканали змінюють сітку мовлення.

У соціальних мережах прихильники Зеленського збираються 14 травня прийти під Верховну Раду, щоб показати народним депутатам волю народу.

«Повинні вийти 14.05 о 8:30 під зраду і довести тим народним депутатам ВОЛЮ НАРОДУ. Приєднуйтесь!»6 — написав другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.

«А якщо будуть затягувати, то непогано під Раду людей покликати. Ми їм нагадаємо про результати президентських виборів і їх реальному рейтингу», — пише політолог Юрій Романенко.

Коментар під записом Зеленського з закликом зібратися 14 травня під Радою набрав більше тисячі лайків.

Читайте також:   Порошенко погодився на умови Зеленського з дебатів 19 квітня

Доречі не всім сподобалося нагадування В’ятровича.

«Ви реально задовбали своїми «скаргами » вже сил немає, все тільки плачем і поминаємо. Та до яких це пір буде продовжуватися?», — пише Ганна Перерва.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *