Українці вийдуть під верховну Раду «стимулювати» нардепів, щоб ті призначили інавгурацію Зеленського на 19 травня

Володимир Зеленський, обраний президент України, наполягає на тому, що інавгурація має відбутися 19 травня. У цей день Україна вшановує пам’ять жертв політичних репресій.

Після зустрічі з представниками фракцій Зеленський написав на своїй сторінці в facebook, що його позиція по 19 травня залишається незмінною. Також він опублікував заяву до спікера Верховної Ради в якому попередив про «вакуум влади».

«В умовах зовнішньої агресії для нашої країни надзвичайно важливо уникнути «вакууму влади» та забезпечити швидке набуття повноважень новообраним президентом України». … Пропоную провести урочисте засідання для прийняття присяги 19 травня», — йдеться в листі.

Обраний президент України сподівається, що 14 травня народні обранці підтримають його пропозицію, «адже нам потрібно працювати, в тому числі і з парламентом».

Зеленський додав, що визначеність з датою урочистості важлива для народу України та іноземних партнерів, які планують взяти участь у заході.

У той же час голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що 19 травня — «вкрай невдала дата для інаугурації». Так як з 2007 року в цей день вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

За словами В’ятровича в цей траурний день обмежені урочисті заходи та телеканали змінюють сітку мовлення.

У соціальних мережах прихильники Зеленського збираються 14 травня прийти під Верховну Раду, щоб показати народним депутатам волю народу.

«Повинні вийти 14.05 о 8:30 під зраду і довести тим народним депутатам ВОЛЮ НАРОДУ. Приєднуйтесь!»6 — написав другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.

«А якщо будуть затягувати, то непогано під Раду людей покликати. Ми їм нагадаємо про результати президентських виборів і їх реальному рейтингу», — пише політолог Юрій Романенко.

Коментар під записом Зеленського з закликом зібратися 14 травня під Радою набрав більше тисячі лайків.

Доречі не всім сподобалося нагадування В’ятровича.

«Ви реально задовбали своїми «скаргами » вже сил немає, все тільки плачем і поминаємо. Та до яких це пір буде продовжуватися?», — пише Ганна Перерва.