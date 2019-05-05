Росіянам можуть закрити в’їзд у Штати?

Колишній командувач силами НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що втручання Росії у вибори США доведено. Цей висновок спирається на доповідь Мюллера. Однак цей документ не справив ніякого приголомшливого ефекту, тому що позбавлений доказів. Всі висновки ґрунтуються лише на припущеннях: нібито Росія надавала підтримку штабу Трампа, а після успішних виборів – надто швидко намагалася встановити контакти з адміністрацією нового президента.

Тому Ставрідіс вважає, що необхідно посилити санкції проти Росії стосовно в’їзду на територію США. На його думку, санкції, які діють сьогодні – ніяк не зачіпають росіян і Путіна. Вони спрямовані проти обмеженого кола осіб. У зв’язку з цим адмірал впевнений: необхідно закрити кордони в Штати для всіх росіян. І президента РФ теж не пускати.

Такі заходи Ставрідіс навіть не вважає радикальними. Він упевнений, що Росія сильно винна в проблемах американської демократії.

До всього іншого, колишній помічник держсекретаря Вікторія Нуланд запропонувала відкрити нову посаду в уряді США – “киберцарь”. Така людина буде захищати кіберпростір від цифрової небезпеки з боку Росії.

Поки пропозиції Стравридиса і Нуланд знаходяться в “замороженому” стані. Для початку Ставрідіс пропонує хоча б ввести санкції проти російських спортивних команд, музичних колективів і дипломатичних делегацій. Хоча для початку йому варто було б полікуватися у психіатра.