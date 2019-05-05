Венесуела підтримує стабільний експорт нафти в квітні

Незважаючи на загострення ситуації у Венесуелі, експорт нафти з країни у квітні залишався, мабуть, напрочуд стабільним, з середнім денним показником в 1,06 млн барелів, повідомляє Reuters з посиланням на власні дані про доставку та торгівлі.

Постачання венесуельської нафти до Китаю збільшилися протягом останнього місяця, як і вантажі, які прямували в Індію. Потік нафти з Венесуели на Кубу тривав, незважаючи на спроби опозиції покласти цьому край.

Китай взяв близько третини від загального обсягу 337 000 барелів на добу, Індія імпортувала 27%, а Європа – десяту частину від загального обсягу.

Reuters зазначає, однак, що в цьому місяці все може змінитися, так як експорт в США ще більше впаде. Схоже, єдиною причиною, по якій у них ще немає пільгового періоду, Вашингтон надав американським імпортерам венесуельської нафти, щоб згорнути свій бізнес з державним PDVSA. Крайній термін для підбиття підсумків був 28 квітня.

Згідно з даними Reuters і документів компанії, програма завантаження PDVSA на травень була мізерною, але поставки в Китай і на Кубу, а також в Росії, ймовірно, будуть продовжуватися. Венесуела погашає китайські і російські кредити сирою нафтою.

Експорт Венесуели впав на 40 відсотків у лютому, після того, як місяцем раніше США ввели жорсткі санкції щодо Каракаса, особливо щодо ПДВСА. Однак з тих пір вони стабілізувалися на рівні близько 1 млн. Барелів на добу. Тим часом запаси скоротилися на 3,8 мільйона барелів, так як видобуток PDVSA продовжує падати. На сьогоднішній день, згідно з даними Kpler, запаси сирої нафти у Венесуелі складають близько 32 мільйонів барелів.

Тим часом спроби опозиції Хуана Гуайдо повалити уряд Ніколаса Мадуро тривають. Незважаючи на її неодноразові заклики до нових протестів і страйків по всій країні, а також спробу військового перевороту на початку цього тижня, ситуація залишається незмінною, за винятком зростаючого насильства під час протестів і контрпротестов, організованих урядом. Багато хто вважає армію ключем до зміни режиму в Венесуелі. Поки що він, схоже, залишається вірним Мадуро.