Ніколас Мадуро: Вашингтон чекає, коли почнеться бійня”

30 квітня у Венесуелі пройшла чергова спроба державного перевороту: група військових мала намір повалити чинного президента Ніколаса Мадуро. Однак сам Мадуро заявив, що це була жалюгідна імітація перевороту, яку контролював і спонсорував Вашингтон. Лідер Венесуели вважає, що військові навіть не підозрювали про те, яке завдання їх відправили.

Мадуро пояснив, чому він не став відповідати силою. За його словами, у разі агресивних дій проти опозиції на територію Венесуели вторгнуться військові сили США.

Законний президент упевнений: Вашингтон чекає, коли почнеться бійня”, щоб безперешкодно вторгнутися на землі Болівара.

Раніше президент РФ заявляв про те, що не слід втручатися у внутрішні справи Венесуели. Лідер США Трамп погодився з такою позицією. Тим не менше це не скасувало загрози збройного вторгнення з боку США.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, Штати не зупиняють навіть потужні російські зенітно-ракетні комплекси С-300. Росія обіцяла надати підтримку Каракасу, якщо почнеться збройне вторгнення.