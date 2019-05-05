Трамп чекає, що КНДР скоротить запаси ядерної зброї

Сьогодні на своїй сторінці в Twitter американський лідер написав про те, що угода з КНДР досягнуто. Мова йде про скорочення ядерної зброї КНДР. Правда тільки сьогодні вони тестували ракету малої дальності. Це відбулося вперше з 2017 року. На випробування ракет великої дальності в Північній Кореї накладено мораторій.

Глава Штатів повідомив, що сподівається на виконання домовленостей з Ином щодо скорочення ядерної зброї. Натомість Трамп обіцяє зняти санкції, нагадуючи про великі перспективи розвитку економіки КНДР.

У лютому голова держради КНДР вже зустрічався з президентом США, але ці переговори ні до чого не привели. Можливо, вся справа в тому, що Трамп наполягав на передачі ядерної зброї КНДР в руки США. Цю зустріч експерти оцінили як провал Вашингтона. Тепер же Трамп готовий поступатися і згодна навіть на скорочення ядерних запасів. Принаймні, він так говорить. Але, ймовірно, це черговий блеф.