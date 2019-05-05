Іран готовий до нападу, так як США відмовилися від іранської нафти

Збройні сили Ірану повинні готуватися так, як якщо б атака була неминучою, заявив генерал Абдолрахим Мусаві в четвер, як тільки США відмовилися від санкцій проти іранської сирої нафти, згідно Радіо Фарда .

«Всі сили повинні підготуватися, ніби атака може відбутися завтра, і постійно брати участь у військових навчаннях», – заявив Мусаві офіційному урядовому агентству Ірану IRNA, звинувативши Сполучені Штати в активному прагненні до зміни режиму.

«Ми скрушимо вбивчу Америку на пікові її могутності», – заявив Мусаві наприкінці березня, коли все ще існувала можливість продовження відмови.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї написав у середу аналогічне попередження в Твіттері, припускаючи, що «військова позиція ворога» була там, навіть якщо це не було так публічно. Сполучені Штати заперечували, що вони переслідують мету змінити режим в Ірані.

«Сьогодні ворог нападає на нас по всіх напрямках: вони розробляють плани нанести удар по Ірану з точки зору економіки, проникнення розвідки і кіберпростору», – сказав Хаменеї в Twitter в одному з п’яти твітів на цю тему, додавши, що нинішня адміністрація США була більш прозорою у своїй позиції. На відміну від попередніх адміністрацій США, «які носили оксамитові рукавички поверх залізних рук».

Сполучені Штати зробили спробу покінчити з вісьмома відмовами, які вони надали покупців іранської нафти, намагаючись звести експорт країни до нуля або до нуля, наскільки це можливо. Цей крок викликав численні відповідні коментарі з боку санкціонованої країни щодо Сполучених Штатів, Саудівської Аравії і Об’єднаних Арабських Еміратів, оскільки тиск на її експорт сирої нафти посилюється.

«Використовуючи нафту як зброю проти двох членів-засновників ОПЕК [Венесуели і Ірану], [вони] перетворюють солідарність ОПЕК розділ і призводять до загибелі і падіння ОПЕК», – заявив у середу міністр нафти Ірану Биджан Зангане.