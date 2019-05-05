Росія не припинить співпрацювати з Іраном з-за нових санкцій США

Вчора Вашингтон виставив Тегерану ряд вимог, за невиконання яких погрожував новими санкціями. У Москві заявили, що ці заходи впливу ніяк не позначаться на відносинах Ірану і Росії.

Штати вже закрили імпорт нафти з Ірану, хоча Туреччина і Росія закликала цього не робити. Більше того, США незадоволені розширенням і збільшенням потужностей АЕС в Бушері. Америка чекає звіту від Ірану і сподівається, що Тегеран розкриє свою військову атомну програму.

Замглави Мзс Сергій Рябков заявив, що така поведінка США не стане перешкодою у співробітництві Ірану і Росії. На думку Рябкова, загроза нових санкцій – черговий шантаж з боку Штатів. Дипломат підкреслив, що Росія навчилася чинити опір санкцій 2012, і Іран в цьому питанні теж не новачок.

Судячи з усього, Вашингтон може погрожувати скільки завгодно. Але якщо Росія продовжить перебувати в партнерських відносинах з Іраном – є ймовірність, що санкції не завдадуть шкоди.