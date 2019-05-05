Росія скоротить видобуток нафти, так як обмежений експорт

За даними Reuters , видобуток російської нафти буде скорочено ще на 1 мільйон барелів на день протягом наступного тижня після того, як її експорт нафти був обмежений із-за проблем забруднення.

Забруднена сира нафта транспортувалася по трубопроводу Транснафти «Дружба», в результаті чого оператор трубопроводу звернувся до російських нафтовидобувних компаній з проханням скоротити обсяги – скорочення на 10 відсотків.

Проблема забруднення, яка, за словами «Транснафти», була навмисною, стала головним болем для Росії, але європейські нафтопереробні заводи беруть на себе більшу частину тягаря і змусили Польщу, Чеську Республіку та Угорщину випустити 8 мільйонів барелів нафтових запасів, щоб зберегти свої нафтопереробні заводи переробляють, і це відбувається в той момент, коли ринок вже нервує з приводу скорочення постачань, оскільки видобуток нафти падає в Ірані і Венесуелі.

Видобуток нафти в Росії вже впала у квітні до 11,23 млн. Барелів на добу, хоча рівні все ще були вище її квоти на видобуток, яка була узгоджена з ОПЕК в 11,191 млн. Барелів на добу. Протягом останнього місяця Росія не давала ніяких натяків на те, що, можливо, неохоче продовжить квоти на нафту у червні, хоча їй ще належить знизити видобуток до цих рівнів.

Саудівська Аравія пообіцяла реагувати на потреби ринку по мірі їх виникнення у разі дефіциту, але Саудівська Аравія мала на увазі втрати виробництва у Венесуелі та Ірані, а не в Росії.

В основному очікується, що Транснефть відновить потоки нафти протягом наступних кількох тижнів, хоча може знадобитися деякий час для ремонту будь-якого пошкодженого обладнання нафтопереробного заводу в результаті корозійних забруднень, виявлених у сирої нафти.

Ведеться кримінальне розслідування, щоб встановити джерело зараженої сирої нафти. Перша чиста нафта прибула в Білорусь сьогодні, так як були подані скарги на забруднення.