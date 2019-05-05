Нинішній стан «Донбас Арени» показали в мережі: чим живе знаменитий стадіон зараз

Житель Донецька показав нинішній стан «Донбас Арени».

Завдяки кадрам, які ми можемо спостерігати, можна побачити чим живе стадіон зараз. Очевидець показав стані «Донбас-Арени» і його околиць, пише Уніан.

Один з жителів непідконтрольного української влади Донецька, а саме Ігор Полтавець прогулявся навколо стадіону «Донбас Арена» иобратил увагу, що зараз всі паркомати на в’їзді на стадіон розбиті.

Полтавець пройшовся в зону кас, але самі каси з 2014 року не працюють. До речі, у квітні 2018 року за розпорядженням «влади» Донецька літери на території стадіону демонтували без пояснення причин. В наслідок чого, громадськість в соцмережах збунтувалася, і «мерія» спробувала виправдатися. В результаті виставили все так, ніби об’єкт був списаний вандалами і його забрали на реставрацію. Примітно, що в травні того ж року літери були виявлені зваленими на задньому дворі стадіону, напроти входу в фан-зону з боку ДК «Юність».

Біля стадіону у якості ландшафтного дизайну був створений штучний водойму, в якому раніше плавали качки і навіть водилася риба. Зокрема, червоні карпи. І як не дивно, місцеві навіть бачили там рибалок. Можливо і зараз десь залишилося риба. Адже зараз вже ніхто не ховаючись рибалить,Ю в тому числі і співробітники стадіону. Хоча біля ставка встановлена інформаційна табличка, яка забороняє вилов риби.

30-тонний гранітний «футбольний м’яч біля входу на стадіон зараз нерухомий.

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А між іншим, це самий великий і вражаючий м’яч у світі. Його діаметр складає більше 2,7 метра. Раніше він обертався під тиском двох струменів води і завдяки ідеально круглій формі. Відхилення форми гранітного м’яча від форми ідеальної кулі складає менше 0,1 мм. З початком військових дій в Донецьку м’яч вперше запустили в липні 2015 року.

На даний момент на території працює досить багато робітників — садять квіти, прибирають сміття. За територією доглядають. Дуже багато урн, і немає сміття — місцева адміністрація за цим стежить.

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