Кейт Міддлтон планує завагітніти четвертою дитиною: подружка поділилася секретом герцогині

На Кейт Міддлтон, схоже, мала впливу «бэбимания», що охопила Великобританію напередодні пологів Меган Маркл.

Близька подруга герцогині Кембриджської заявила британському виданню Daily Mail. Що Кейт готується завагітніти в четвертий раз, пише fakty.ua.

«Кетрін хоче ще одну дитину. Вона любить дітей і готується пройти ще одну вагітність, незважаючи на те, що в минулому у неї були ускладнення у вигляді сильної нудоти», — сказала товаришка Кейт, чиє ім’я не називається.

Чутки про те, що Кейт і принц Вільям збирається зважитися на четверту дитину ходять вже давно

Чутки про те, що Кейт і принц Вільям збирається зважитися на четверту дитину ходять вже давно. Зараз їй 37 років. У цьому віці королева Єлизавета II народила свого молодшого, четверту дитину — принца Едварда. Міддлтон, мати п’ятирічного принца Джорджа, чотирирічної принцеси Шарлотти і однорічного принца Луї, також на п’ять місяців молодше 37-річної Меган Маркл, яка ось-ось народить первістка.

У лютому, під час поїздки в Північну Ірландію, Міддлтон затрималася біля чоловіка з п’ятимісячним немовлям, захопившись малюком. І зізналася, що, дивлячись на нього, відчуває себе готовою завести ще дітей. Однак, коли батько запитав хлопчика, чи збирається вона прийняти в цьому напрямку конкретні кроки, герцогиня, посміхнувшись, відповіла: «Думаю, що Вільям може бути злегка стурбований». Тим не менш друзі пари говорять, що насправді Вільям не проти поповнення сімейства.

Міддлтон на п’ять місяців молодше 37-річної Меган Маркл, яка ось-ось народить первістка

Між тим Меган Маркл вже майже на тиждень переношує своєї дитини. Проте, як пишуть британські ЗМІ, вона перебуває в спокійному і щасливому стані духу, оточена в Фрогмор-котеджі найулюбленішими своїми людьми: поряд з нею знаходяться чоловік Гаррі і мати Дорія.

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Всі разом вони в радісній нетерплячці очікують пологів.

Нагадаємо, опубліковані фото, як змінювалася королева за роки свого правління.

Як повідомляв Hyser, принц Гаррі і вагітна Меган Маркл привітали королеву з Днем Народження.

Також Hyser писав, що Кейт Міддлтон наздогнав небезпечну недугу.