Українців атакують автомобільні аферисти: як не потрапити на гачок

Чутки про те, що в США законослухняні громадяни майже ніколи не скручують одометри уживаних автомобілів є сильно перебільшеними.

Незважаючи на те, що у зводі законів така процедура вважається кримінальним правопорушенням, нещодавно сервіс перевірки автомобілів Carfax заявив про 1.600.000 подібних випадків. Причому, багато з автомобілів з прихованим перебігом обладнані електронними одометрами, які вважалися більш захищеними від злому, ніж механічні, інформує портал Автотема.

В якості прикладу наведені пікап Chevrolet Silverado 2006 року з пробігом 230000 миль і середньою ціною на американському ринку 3,7 тисячі доларів. З допомогою недорогого електронного пристрою, який продається в США, пробіг був зменшений на 100 000 миль, що підняло ціну пікапа в 2,5 рази.

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Крім фінансових втрат в результаті обману покупець також ризикує потрапити у ДТП через реального стану автомобіля, який, на його думку, ще свіжий і поїздить до капремонту.

Щоб уникнути покупки авто з прихованим перебігом експерти Сarfax рекомендують скористатися будь-яким сервісом для перевірки історії авто по він-коду, і якщо в результаті виявляться невідповідності заявленої на одометрі цифрою, від такої машини варто відмовитися, ще й по можливості поскаржитися на власника в компетентні органи.

Крім фінансових втрат в результаті обману покупець також ризикує потрапити в ДТП

Незважаючи на те, що в Україні вже активно постачають авто з США, то незабаром з проблемою скрученого пробігу зіткнуться тисячі наших співвітчизників.

Раніше повідомлялося, що автолюбителі розповіли про нову аферу з допомогою ковпака з колеса. Його викрили інтернет-користувачі. Так, шахрай прилаштовується ззаду автомобіля під час руху. Після цього він просить зупинити транспортний засіб, При цьому в руці в нього знаходиться ковпак.

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Як тільки жертва обману зупиняється, чоловік стверджує, що як ваш ковпак відлетів від колеса та пошкодив його транспортний засіб. При цьому на одному з коліс у вас дійсно відсутня цей компонент, а у його машини є подряпини. Як наслідок: аферист потребує матеріальної компенсації.

Інтернет-користувачі радять не платити гроші, а просто зателефонувати в поліцію. Зазвичай аферист при згадці правоохоронців сідає в свою машину і їде.

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