BMW створила авто в стилі американської поліції: унікальна машина

BMW представила спеціальний автомобіль в стилі американської поліції.

Мова йде M2 Coupe, передає портал AvtoDream. Він отримав чорно-білу ліврею, яка зробила автомобіль навіть привабливіше. Крім того, модель отримала масивний «кенгурятник» та аварійне освітлення.

На крилах автомобіля вибитий номер 1972 року в честь BMW M.

Нагадаємо, департамент карного розшуку Національної поліції назвав найбільш викрадають автомобілі за два місяці поточного року.

Так, в Україні було викрадено 59 автомобілів японської марки Toyota, що робить цей бренд найбільш «популярним» серед автокрадіїв.

Друге місце «затребуваних» автомобільних марок іноземного виробництва тримають машини південнокорейського виробника Daewoo. У січні-лютому вже 39 власників позбулися своїх авто.

Почесне третє місце розділили між собою німецькі автомобілі Mercedes і японська Honda. За два було скоєно 23 викрадення машин цих марок.

Трохи «відстали» від них BMW – «лише» 20 автомобілів було викрадено в Україні за цей час.

Не гребують автовикрадачі і радянськими автомобілями. З січня по лютий поліція зареєструвала 62 викрадення машин марки «ВАЗ», які, як правило, розбираються на запчастини для подальшого продажу.

До речі, в центральних районах Києва збираються почати евакуацію авто, припаркованих з порушенням ПРАВИЛ дорожнього руху.

Столична влада планує набрати штат муніципальних інспекторів. Вони не будуть наділені необхідними повноваженнями, по-цьому викликати евакуатор, і організувати вивіз авто порушника на штрафмайданчик можуть лише співробітники Нацполиции.

У Департаменті патрульної поліції підготували відповіді на часті питання про евакуацію авто.

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Автомобіль-порушника не евакуюють, якщо водій перебуває на місці події. Патрульний поліцейський виписує водієві штраф, після чого той повинен забрати автомобіль з місця, де парковка, зупинка або стоянка заборонені. Якщо ж водій є на місце вже після того, як поліцейський викликав евакуатор, виклик евакуатора скасовується і евакуація не проводиться навіть якщо евакуатор вже прибув за таким викликом.

Нагадаємо, що автомобілі почали паркувати за допомогою роботів.

Як повідомляв Hyser, названі найбільш проблемні місця авто з пробігом.

Також Hyser писав, що в мережі з’явився список найбільш потворних авто.