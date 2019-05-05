Чоловік побудував у Кропивницького криптоферму за $500 млн: що відомо

Японець з Бразилії побудував у Кропивницького криптоферму за $500 млн.

Серед криптобизнесменов ходить слух, що це афера. Адже її досі ніхто не бачив, пише Ліга.Tech.

Якщо вірити, існування криптофермы, то її початок було покладено ще в 2017 році, в грудні місяці. Тоді через «зелений» митний коридор аеропорту Бориспіль проходив японець. Він прилетів в Україну з Гонконгу рейсом через Стамбул, з собою у нього була тільки ручна поклажа. На виході митники запитали японського гостя стандартний питання: скільки готівки? На що він дав зрозуміти, що має при собі приблизно $10000. При огляді у пасажира виявили в гаманці $18 053. Звали його Jose Carlos De Souza Fuziyama. Всім відомо, що ввозити в нашу країну без декларування можна лише до 10 000 євро. У зв’язку з цим митники вилучили надлишки.

Через деякий час і лише на суді японець пояснив через перекладача, що він прилетів до України разом зі своїм другом Fabiano De Freitas Almeida по особистих справах. Виявилося, що гроші належали не тільки йому, а і його другові. А тому, що він не знає українську або англійську, то не відразу зрозумів, що від нього хочуть. До речі, його рідна мова — португальська. У результаті суд відправив вилучені гроші в український бюджет.

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А в кінці березня Києві була зареєстрована нова компанія — Майнінг Експрес. Її власник — Edelweiss investment Trading Company з Гонконгу. А кінцевий бенефіціар — той самий Carlos Fuziyama, громадянин Бразилії, зареєстрований на Філіппінах. Цільовий капітал — 100 000 грн.

Влітку був зареєстрований сайт miningexpress.com.ua. З його допомогою, усі бажаючі могли взяти участь у проекті — викупити “кар’єрний план” за ціною від $100 до $20000 в якості інвестиції в крипту.

У той же час у місцевому інтернет-виданні Кропивницького Україна-Центр вийшла стаття, про нової компанії Mining Express. Вже тоді її логотипи вже красувалися в декількох місцях на двоповерховій будівлі колишньої їдальні заводу «Друкмаш» (випускав друкарські машинки при СРСР) площею майже 4,5 тисячі квадратних метрів. Варто зазначити, що будівля виглядало повністю оновленим зовні, на входах до нього встановлені сучасні двері, а всередині повним ходом йшли будівельні роботи. “В самому незабаром у Кропивницького можуть почати “майнить крипту””, — писало видання.

Але за словами головного редактора Юхима Мармера, з’ясувалося, що журналіст в саму будівлю так і не потрапив.

А в серпні Facebook-сторінці Mining Express був опублікований пост, в якому говорилося, що йде завершальна стадія підведення електроенергії перед початком монтажу 15000 майнер. “По завершенню планована потужність всієї ферми 29 TH/s , це заявка на 4-е місце серед всіх майнинговых пулів світу”, — зазначалося на сторінці.

З часом будівлі оновили і Mining Express влаштували там вечірку з приводу відкриття “найбільшої в Європі майнинговой ферми”. На заході були присутні гості з Японії, в їх числі і Fuziyama.

Є інформація, що в ферму інвестовано $500 млн. Встановлено 6 000 машин на другому поверсі і 2 000 машин — на другому.

Але до досі про компанії Mining Express, як і про її засновника, даних у відкритих джерелах дуже мало. Інформація про проекти японського підприємця є на сайті про мережевому маркетингу (MLM) BehindMLM.com. Глобальний домен проекту miningexpress.com був зарегистрирвоан в 2004 році.

Mining Express працює і в інших країнах. Як повідомляє те ж видання, презентації португальської Mining Express, яка збирає гроші, компанія стверджує, що у неї є майнінг у Кропивницького.

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