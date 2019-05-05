Чи варто боятися боргів за несплачену комуналку: експерти розповіли про новий закон (відео)

1 травня набув чинності новий Закон «Про житлово-комунальні послуги».

Він змінить стосунки між комунальниками та користувачами їх послуг, а також вводять грошове покарання за невчасну сплату рахунків.

Яких змін очікувати українцям?

Отже, згідно нового закону, за кожний несплачений рахунок буде нараховуватись пеня у розмірі одної сотої відсотка на несплачену суму. Тобто, наприклда, якщо ви не заплатили на 1000 гривень, щодня вам на рахунок капатиме боргу 10 копійок. За 100 днів така пеня набіжить аж на 10 гривень.

На перший погляд — сума незначна, але із кожним несплаченим рахунком борг зростатиме. Тому експерти радять не затягувати із погашенням заборгованості.

Ще одне нововведення: загальна сума пені не може перевищувати суму боргу. Отож, якщо ви не оплатили рахунок на 1000 гривень, комунальники не зможуть списати із вас більше цієї суми пені.

Новий закон створений для того, аби стимулювати громадян платити вчасно.

Дія закону не розповсюджується на ваші старі борги, які у вас були до 1 травня.