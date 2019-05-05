В Україні затвердили перелік захищених назв продуктів. Серед них – «Карпатський мед»

У Міністерстві аграрної політики та продовольства затвердили перелік перших географічних зазначень українських продуктів, пише «Євроінтеграційний портал».
ТАКІ НАЗВИ УКРАЇНСЬКИХ ПРОДУКТІВ:
вино – захищена назва походження «Шабський»;
вино – захищена назва походження «Ялпуг»;
сир – захищена назва походження «Гуцульська овеча бриндзя»;
кавун – захищена назва походження «Херсонський кавун»;
черешня – захищена назва походження «Мелітопольська черешня»;
мед – захищене географічне зазначення «Карпатський мед»;
вино – захищене географічне зазначення «Закарпаття»;
вино – захищене географічне зазначення «Білгород-Дністровський».
Над реєстрацією назв працюватиме проект «Географічні зазначення в Україні».
Україна зобов’язалась відмовитися від використання захищених географічних зазначень для продуктів власного виробництва до 2026 року. Це передбачено Угодою про асоціацію з ЄС.