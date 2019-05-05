Окупованому Криму почали погрожувати через видачу паспортів РФ мешканцям Донбасу

Місцеві мешканці окупованого Донбасу, які планують найближчим часом отримати паспорти РФ, заявили, що одразу ж переїдуть жити до анексованого Криму. Однак, як, виявилося, їх там не дуже чекають.

На це звернув увагу блогер, що пише під ніком Кримський бандерівець, який виклав скрін листування в одному з місцевих кримських пабліків.

Блогер повідомляє, що один з мешканців окупованого Донецька заявив: “Ми – донецькі. Плануємо переїзд до Криму, як отримаємо російський паспорт. Тепер ми теж росіяни. Ви тепер нам нічого зайвого сказати не зможете! Заздріть, що не вам одним”.

Кримчани зазначили, що з боку донеччан це звучить як погроза мешканцям Криму, а на півострові їх ніхто не чекає.

“А батьківщину, Донбас хто буде захищати?”, “Зрадників мало де люблять”, Вони гордяться, що тепер Росія… Мені навпаки – стидно”, “Донецьких за Урал переселяти треба. Хай цілину підіймають”, – “гостинно” відреагували на погрози донеччан мешканці Криму.