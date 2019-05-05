Косметологи розповіли, які продукти здатні замінити омолоджуючі креми

Фахівці назвали продукти, які допомагають проти зморшок.

Вчені стверджують, що грамотно складений раціон допоможе заощадити на ботоксі, повідомляє портал Новини Ю.

На першому місці риба та рослинні олії. Вони містять найважливіші кислоти омега-3 і омега-6, які не дають утворитися моршинам.

Серед рослинної олії найкраще потрібно вибрати гарбузове насіння, шпинат і рослинні олії, особливо мигдальне і лляне.

На другому місці в хіт-параді цих продуктів горіхи. Там є речовини, які прискорюють процеси регенерації і живлення клітин шкіри, — це коензим Q10, вітамін Е. Для шкіри обличчя достатньо 50 г мигдалю, кеш’ю, фундук або волоських горіхів три рази в тиждень.

Не забуваємо про зелень і цитрусові. В них міститься найважливіший вітамін C, який допомагає у багатьох процесах, в тому числі і покращує еластичність шкіри. Найбільше цей компонент можна знайти в петрушці, обліписі, петрушці, чорній смородині і агрус.

Також корисні овочі з фруктами червоного кольору. У них є багато бета-каротину, які оновлює клітини шкіри і дозволять купувати цьому органу приємний, здоровий колір.

Нагадаємо, також фахівці назвали напій, який однозначно покращує здоров’я.

Мова йде про какао. Згідно звіту Європейського агентства з безпеки продуктів харчування, для підтримання здоров’я людині слід з’їдати щодня не менше 2,5 грамів какао-порошку або 10 грамів чорного несолодкого шоколаду.

Вживання цього напою допомагає розвиватися потрібне бактеріям і зменшує запалення у кишечнику. Це дозволяє зміцнити імунітет.

Крім цього, какао позитивним чином впливає на нервові клітини. Він допомагає нейронів відновлюватися і налагоджувати зв’язки в мозку, який сильно страждає в результаті повсякденних стресів.

Люди, які регулярно вживають цей напій, приблизно вдвічі знижують ймовірність захворіти на діабет. Також у какао є епікатехін, який покращує короткострокову пам’ять, а також допомагає знизити артеріальний тиск.

Регулярне вживання какао нормалізує рівень холестерину і цукру в крові, знижує ризик інсульту.

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