У Мережі з’явилися фото унікальною Таврії пікап: що умільці придумали

Таврія пікап не випускається вже кілька років, однак власники продовжують всіляко облагороджувати своїх годувальників.

Таврія пікап або ЗАЗ-110557 в останні роки проводився в основному зі склопластиковою надбудовою ззаду. Тому машина фактично являла собою розвізний фургон, хоча ззаду і залишалася напис Pick-Up, інформує Автоцентр.

А ось машини з відкритою вантажною платформою і тентований дахом зустрічаються досить рідко. У Києві нещодавно була сфотографована Таврія пікап ЗАЗ-110558 – з двигуном 1,3 л. Машина привертає увагу цікавою надбудовою, тільки не пластиковою, а алюмінієвої.

У Мережі з’явилися фото унікальною Таврії пікап

Цікаво, що остання зроблена досить низькою, врівень з кабіною. Вельми цікава у машини корми, особливо верхня відкидна двері. Тут не тільки встановлений широченний світлодіодний стоп-сигнал, але є також і вічко відеокамери.

Ця машина використовується в якості сервісної летючки з обслуговування електричних нагрівальних систем. Тому установка відеокамери, по всій видимості, несе подвійну функцію – поліпшення оглядовості назад, а також охоронної системи, з постійним відеоконтролем.

Машина використовується в якості сервісної летючки з обслуговування електричних нагрівальних систем

До речі, зовсім недавно ми писали про помічену в Києві ЗАЗ Lanos Pick-Up, якому власник також зробив цікаву доопрацювання.

Раніше повідомлялося, що в Мережі показали радянський повнопривідний спорткар на базі «Таврії». У 1970-1980-х роках радянські машини все частіше стали з’являтися у міжнародних перегонах.

Спочатку «Нива» навела шереху на ралі-рейді «Париж-Дакар», потім в Африці побувала спортивна модифікація моделі ВАЗ-2108. Але були і герої, про яких зараз майже всі забули. Мова йде про автомобілі НАМИ-0290 і НАМИ-0300, прозваних «Апельсинами», пише портал Автотема.

Успіх радянських машин на гоночній арені підштовхнув фахівців НАМИ до створення власного дітища. А в якості джерела вони вибрали… «Таврію» ЗАЗ-1102. Чому саме цю модель, далеку від таких понять як «потужність» і «спорт», відповісти нескладно.

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Суспільство

Справа в тому, що технічна оснащеність, ні зовнішність тут ролі не грали. Творцям був потрібен простий хетчбек, до якого ще не добралися інші специ. В результаті від «Таврії» залишилися, що називається, ріжки та ніжки. А точніше: вітрове скло з рамою і елементи дверей з прорізами.

Нагадаємо, що в Мережі інтернет з’явилися фотографії нового автомобіля Ланос 2020 року Запорізького автомобілебудівного заводу.

Раніше Hyser повідомляв, що автолюбителі перетворили горбатий «Запорожець» спорткар за образом Porsche.

Також Hyser писав, що ЗАЗ випустив два нових транспортних засоби.