Меланія Трамп вийшла у світ в розкішному образі весняному

Днями Меланія Трамп супроводжувала главу Білого дому на запланованому офіційному заході, де з’явилася в стильному образі.

Щорічно 2 травня в Білому домі відзначають Національний день молитви. Про це пише 24 tv.

Ці традиції з’явилися з 1775 року. З цього часу всі американці одночасно говорять слова молитви за свою країну. При цьому президент і перша леді роблять це публічно, зачитуючи її перед десятками камер.

Не порушили традицію Дональд і Меланія Трамп. Вони запросили журналістів, чиновників, священиків і їх рідних в Рожевий сад Білого дому, де і відбулося святкування Національного дня молитви.

Найбільшу увагу до себе привернула Меланія Трамп, яка постала перед камерами в елегантному зеленому сукні від Emilia Wickstead. Свою струнку талію представник Білого дому підкреслила чорним поясом, туфлі з квітковим принтом завершили її приголомшливий весняний look.

Крім молитви, Меланія і Дональд Трамп звернулися до американців з мотиваційної промовою. У своєму виступі перша леді США зазначила, що держава є одним з найбільш могуществнных в світі.

«Спільно з Дональд Трамп я вітаю всіх віруючих в Національний день молитви. Бог благослови цю велику націю, де ми дорожимо свободою релігії», – поділилася Меланія Трамп.

Раніше повідомлялося, що Меланія Трамп стала героїнею мемів.

Так, адміністрація президента опублікувала незвичайну фотографію Меланії Трамп на своєму дні народження, де вона сидить на самоті на дивані в Овальному кабінеті в оточенні групи фотографів.

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Фотографію зробили насправді в минулому місяці, коли предзидент США зустрівся з чеським прем’єр-міністром. Користувачі дивуються діями прес-служби, які обрали такий дивний знімок для такого заходу.

Користувачі соцмережі не змогли утриматися від уїдливих жартів і почали активно займатися творчістю в фотошопі. То чоловік Меланії розвалився на дивані в треніках з піцою і пультом у руках, то Путін поруч підсів. Втім, фантазії у користувачів хоч відбавляй. Таким чином, Меланія Трамп стала зіркою іронічних мемів.

Нагадаємо, Іванка Трамп похвалилася кращими нарядами.

Як повідомляв Hyser, Іванка Трамп показала, чим займається у вільний час.

Також Hyser писав, що Меланія Трамп показала, як носити стильні весняні вбрання.