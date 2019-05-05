Екс-кандидат в президенти України пригрозив Росії захопленням Москви

Голова Соціалістичної партії Ілля Ківа пригрозив Росії захопленням Москви.

Про це він заявив в інтерв’ю з Яніною Соколовою у програмі «Рандеву».

Ківа у розмові дав ясно зрозуміти, що позитивно оцінив свій рейтинг на виборах, назвавши своїх прихильників сміливими людьми.

«Хто ваш електорат? Хто ті люди, які могли б проголосувати за Соціалістичну партію, але не можуть знайти в собі сміливості це зробити?» — запитала журналістка.

«Молодець! Дякую, саме не можуть знайти сміливості, 100%. Це сміливі люди, їх 6 тисяч. З 6 тисячами людей я захоплю Москви!» — відповів Ківа.

Раніше Яніна Соколова яскраво висміяла фейки пропагандистів РФ. Відома українська журналістка порадила всім російським відсвяткувати демократичні вибори в Україні шампанським.

Виною всьому нереалістичні страшилки про вибори президента, які проходили в нашій країні, придумані росіянами.

Зі слів Соколової вибори в Україні не виправдали надій Кремля, про це вона заявила в ефірі авторської програми «Вечір з Яніною Соколовою».

Чинний президент вибори не зірвав, стадіон не підірвав і наступ не почав, голосування не сфальсифікував, як сподівалася Росія. А цивілізовано передав владу опоненту.

«Загалом, відкриваємо шампанське оком, панове. Чи за старою НКВДшной традиції — в себе. Тільки не пораньте попку мюзле. Мюзле — дріт, що утримує кришку шампанського. У кращих будинках Луб’янки естети використовують колючий мюзле під напругою», — з сарказмом додала вона.

Раніше Яніна Соколова публічно принизила путінського пропагандиста Володимира Соловйова за поширення фейків про історію України.

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В одній з програм Соловйов заявив, що Ярослав Мудрий вкрай здивувався б, якщо б його хтось назвав українцем, а не руським князем.

Яніна Соколова вирішила відповісти на випади Соловйова пародією в стилі популярного серіалу «Гра престолів».

Нагадаємо, українська журналістка епічно поставила на місце пропагандистку Скабееву.

Як повідомляв Hyser, пропагандисти Путіна накинулися на Зеленського та розлютили росіян.

Також Hyser писав, що в «Опозиційній платформі — За життя» заявили, що змусили владу знизити ціни на газ.