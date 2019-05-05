Медики визначили, скільки кроків в день можуть поліпшити увагу і пам’ять

Згідно з дослідженням учених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, всього 4000 кроків в день можуть поліпшити увагу і розумові здібності.

Особливо це стосується людей похилого віку, повідомляє видання «Новости».

Низка досліджень вже показував, що фізична активність неймовірно важлива для запобігання зниження когнітивних функцій і деменції у літніх людей. Зниження когнітивних здібностей відбувається, коли люди починають відчувати труднощі з обробкою і запам’ятовуванням інформації.

Обсяг і щільність тканин мозку можуть служити об’єктивними показниками стану психічного здоров’я людини. Ці два фактори можна виміряти з допомогою різних методів нейровізуалізації. Попередні дослідження показують, що фізична активність корелює з більш високим обсягом гіпокампу, вкрай важливої ділянки мозку. Гіпокамп відповідає за закріплення спогадів, коли вони переходять з короткочасної пам’яті в довготривалу, а також за створення емоцій та просторову орієнтацію.

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Суспільство

В процесі дворічної роботи вчені досліджували дані 29 осіб у віці 60 років і старше з скаргами на зниження пам’яті. Експерти відстежували фізичну активність літніх учасників експерименту, використовуючи акселерометр, пристрій, який вимірює рух і підраховує середня кількість кроків у день.

Учасники дослідження були розділені на дві групи: в одній виявилися ті, хто проходив понад 4000 кроків у день, у другу групу помістили всіх інших учасників експерименту. В результаті експерименту з’ясувалося, що люди, які проходили кожен день більше 4000 кроків, мали більш щільний гіпокамп і більш щільні тканини областей мозку навколо гіпокампу, ніж ті, хто проходив менше 4000 кроків.

Більш активна група учасників експерименту також показала значно кращі результати в тестах на увагу, швидкість обробки інформації, пам’ять і набір розумових навичок, які дозволяють людям будувати плани і досягати цілей. Більш низька фізична активність корелює з менш щільною структурою мозку і низьким рівнем когнітивних здібностей.

Деякі дослідження намагалися з’ясувати, як фізична активність впливає на щільність структур мозку. Щільність – більш точний показник стану мозку, ніж обсяг. Вона може допомогти відстежувати тонкі зміни в мозку значно раніше, ніж почнуть спостерігатися зміни обсягу, і це може передбачити зниження розумових здібностей.

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