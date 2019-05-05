Вчені спростували терміни розкладання биопластика

В університеті Плімута провели серію досліджень щодо того, з якою швидкістю деградує структура різних видів біоразлогаемих пластиків. Його результати не особливо обнадіюють – менше року вимагає тільки одного типу пластику в умовах вільного контакту з атмосферою. Закопані або втоплені пакети зберігають свою структуру роками.

Згідно з даними дослідження, через 3 роки після приміщення в воду або захоронення під землею пакети з биопластика залишаються придатними для використання. А значить – не розкладаються, як обіцяють їх продавці. Дослідження проводилися з п’яти типами пластикових пакетів, які поширені в Великобританії. Вони включали біорозкладаний пакет, оксобіоразлагаемий пакет і компостований пакет, а також стандартний пакет з поліетилену високої щільності, повідомляє L’Officiel.

Для довідки:

Дерев’яні вироби розкладаються терміном до 10 років.

Звичайні дошки разложатся за 4 роки, то покриті шаром фарби – вже за 13.

Банка – один з найпопулярніших способів упаковки товару. Залізним банкам потрібно до 10 років, бляшаним – близько 90, а ось алюмінієвим – близько 500. Всього лише 5 століть, ніщо в порівнянні з вічністю.

Маленький фільтр недбало викинутого сигаретного недопалка буде повільно здавати свої позиції, розкладаючись більше 3 років.

Звичайні губки для миття посуду, які рекомендують господаркам міняти хоча б раз на тиждень через розвиток мікроорганізмів, розкладаються 200 років.

А одноразові підгузники взагалі здивували своєю довговічністю. Їх період розкладання становить 300-500 років.

Жувальні гумки, які багато хто звик випльовувати на ходу, в жаркому кліматі ця субстанція в екстреному порядку розкладеться всього лише за 30 років, а ось в холодному – може пролежати століттями.