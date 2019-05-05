Євробачення і обстріли: Із сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 400 ракет (відео)

Учора перші сигнали про ракетний обстріл із сектора Гази надійшли вранці близько 10-ї години, за наступні півгодини по Ізраїлю випущено близько 430 ракет, повідомляє видання 9tv.co.il .

У відповідь літаки ізраїльських ВПС завдали ударів по десятках об’єктів ХАМАСу та “Ісламського джихаду” в секторі Гази. Стверджується, що в ході обстрілів зруйновано підземний хід, проритий бойовиками “Ісламського джихаду”, який вів у межі “зеленої лінії” із сектора Гази.

Newsru.co.il з посиланням на ізраїльську швидку допомогу пише, що внаслідок обстрілу було поранено двоє людей: 80-річна жінка з Кирьят-Гата і 50-річний чоловік з Ашкелона. Троє людей зазнали травм, серед них 15-річний підліток. За іншими даними, протягом дня до лікарень доправлено 20 осіб. Більшість зазнали ударів і травми під час сирен, коли шукали укриття. Три людини під час сирени були збиті машинами.

Крім того, в ніч на 5 травня ізраїльські військово-морські сили атакували катери бойовиків ХАМАСу і “Ісламського джихаду” біля узбережжя Гази. Близько Хан-Юніса атаковані будівлі, що належали “ВМС ХАМАСу”.

Глава прес-служби ЦАХАЛу Ронен Манеліс в інтерв’ю 13-му ізраїльського телебачення повідомив, що після закінчення шабата буде розпочато обмежений призов резервістів розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної і протиракетної оборони.

Фото: EPA/UPG

Масові обстріли в Ізраїлі збіглися за часом із приїздом до країни учасників “Євробачення”. Через обстріли в місті Модіїні скасовано концерт за участю колишніх ізраїльських конкурсантів “Євробачення”, репетиції до самого конкурсу проходять у Тель-Авіві згідно з графіком.

Нагадуємо, що у Південній Кореї на військовій базі у 85 км від Сеула стався випадковий пуск протиповітряної зенітної ракети середньої дальності класу “земля-повітря” Cheongung, яка призначена для знищення авіації на висоті до 40 км.