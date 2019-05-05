У Дубаї добудували найвищу в світі колесо огляду

Еміратська компанія Meraas заявила, що будівельники успішно змонтували останню спицю конструкції. На будівництво дубайського колеса пішло 9000 тонн сталі. Це на 25 % більше, ніж використовували при зведенні Ейфелевої вежі.

У кожній опорі його «ноги» можна було б розмістити 15 лондонських автобусів. Кожна спиця, підтримуюча обід колеса, важить 5 тонн, сам обід важить як 16 літаків Airbus A380. Сумарна довжина всіх проводів і кабелів усередині спиць – 2400 км (це відстань між Дубаєм і Каїром).

З Ain Dubai відкривається розкішний вид на нещодавно створений острів Bluewaters Island, панораму Дубая і Арабської затоки.

Експрес-інформація по країні

Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.

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Столиця – Абу-Дабі

Найбільше місто – Дубай

Форма правління – Абсолютна монархія

Територія – 83600 км2 (114-я в світі)

Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,835 (41-я в світі)

ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)

Валюта – диархам ОАЕ

Межує з Саудівською Аравією, Оманом

Висота дубайського колеса – більше 250 метрів. Зараз найвища в світі колесо огляду знаходиться в Лас-Вегасі: це High Roller, 167 метрів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Китаї встановили найбільше в світі колесо огляду без спиць.

За матеріалами 34travel.me

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