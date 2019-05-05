У Києві знайшли повішеним молодого хлопця (відео)

У суботу, 4 травня, в Києві біля Чоколовського бульвару знайшли труп чоловіка.

Тіло повішеного знаходилося в зеленій зоні парку “Супутник”.

Труп побачив чоловік, який вигулював собаку. Він викликав медиків і поліцію, але лікарям залишалося лише констатувати смерть.

Відомо, що мотузка, на якій висів чоловік була прив’язана до дерева. Очевидці розповіли, що за кілька годин до цього бачили хлопця живим. Він йшов по вулиці з кількома людьми.

Повідомляється, що вже встановили особу загиблого. Родичі 25-річного хлопця шукали його з учорашнього дня. При померлому були виявлені документи і особисті речі.

Причини скоєного буде встановлювати поліція.