До Львова доправили спецборт з пораненими бійцями ЗСУ

13 поранених військовослужбовців доправили до Львова. Спецборт прибув із Харкова.

Про це повідомляє «5 канал».

Каретами швидкої допомоги армійців доправили до військового шпиталю, там їх зустріли медики. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як важкий та середній. Це військовослужбовці, які отримали вогневі та осколкові поранення у зоні проведення операції Об’єднаних сил. У Львові військовослужбовці проходитимуть лікування та реабілітацію. Останній такий рейс із постраждалими бійцями прибув до Львова на початку квітня.

Олександр Поронюк, керівник Західного регіонального медіа-центру Міноборони України, каже: «Вони всі прибули з харківського медичного клінічного центру. Де отримали необхідну первинну допомогу. Там стабілізували стан здоров’я. Це військовослужбовці, які перебували в складі Об’єднаних сил на сході України. Отримали травми, поранення, хвороби».