Радари TruCam: понад 100 тисяч протоколів отримають порушники ПДР (відео)

За 4 місяці патрульні склали понад 100 тисяч адмінпротоколів за порушення швидкісного режиму, використовуючі дані радарів TruCam, повідомляють у Патрульній поліції.

«Патрульні поліцейські фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості руху водіями та притягують порушників до відповідальності. Усе задля того, аби навчити водіїв безпечно їздити й дотримуватися ПДР», – розповіли у Патрульній поліції України.

З 8 жовтня в Україні почали використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam на ділянках доріг, де стається найбільше ДТП.

За перевищення швидкості більш як на 20 км/год – призначають штраф 255 гривень. За перевищення більш як на 50 км/год – штраф 510 гривень.

Прилади для вимірювання швидкості TruCAM в дії

Прилади для вимірювання швидкості TruCAM в дії 👇Патрульні поліцейські фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості руху водіями та притягують порушників до відповідальності. Усе задля того, аби навчити водіїв безпечно їздити й дотримуватися ПДР.Лише 4 місяці 2019 року патрульні винесли 100 853 адміністративних постанов за порушення швидкісного режиму по всій Україні.📌 Нагадуємо, що штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год та більше, як на 50 км/год — 255 гривень та 510 гривень відповідно.Керуйте відповідально, не порушуйте швидкісного режиму й пам'ятайте про власну безпеку та безпеку людей навколо❗️

Gepostet von Патрульна поліція України am Freitag, 3. Mai 2019